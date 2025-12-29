La Falda elegida para un plan nacional de modernización turística: recibirá $15 millones

La ciudad de La Falda fue seleccionada por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación para recibir un financiamiento de 15 millones de pesos, en el marco del Programa Promover Verano – Línea de Transformación Tecnológica, destinado a modernizar y digitalizar destinos turísticos de todo el país.

El aporte corresponde a un proyecto presentado en octubre por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico Local, a cargo de Gisela Godino, que fue elegido por su enfoque estratégico orientado a la transformación digital del destino.

Según se informó, los fondos permitirán avanzar en la incorporación de equipamiento tecnológico y herramientas digitales para fortalecer la promoción de La Falda, mejorar la experiencia de los visitantes y acompañar el crecimiento de los prestadores turísticos locales.

El proyecto prioriza acciones vinculadas a la producción de contenidos audiovisuales profesionales, el desarrollo de audioguías accesibles, la digitalización de la información turística y el fortalecimiento integral de la actividad turística en la ciudad.

Desde el municipio destacaron que esta inversión representa un paso clave en el proceso de modernización del destino, con el objetivo de consolidar una oferta más moderna, inclusiva y competitiva, al tiempo que se promueve el turismo responsable y el trabajo local.