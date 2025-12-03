Bialet Massé: Se viene la segunda edición de la Feria Cultural del Buen Vivir

miércoles, 3 de diciembre de 2025 · 13:05

Redacción El Diario de Carlos Paz

Bialet Massé se prepara para recibir la segunda edición de la Feria Cultural del Buen Vivir. Se realizará el próximo sábado 6 desde las 18 horas en el predio de la Oficina de Turismo (Ruta 38).

Habrá música en vivo, artesanos, patio gastronómico, conversatorios, talleres, actividades para niños y más sorpresas.

«Venite para disfrutar juntos de una tarde especial»; destacaron desde el gobierno local.