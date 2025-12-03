Bialet Massé: Se viene la segunda edición de la Feria Cultural del Buen Vivir

Valle de Punilla
Bialet Massé: Se viene la segunda edición de la Feria Cultural del Buen VivirHabrá música en vivo, artesanos, patio gastronómico, conversatorios, talleres y actividades para niños.
Bialet Massé se prepara para recibir la segunda edición de la Feria Cultural del Buen Vivir. Se realizará el próximo sábado 6 desde las 18 horas en el predio de la Oficina de Turismo (Ruta 38).
Habrá música en vivo, artesanos, patio gastronómico, conversatorios, talleres, actividades para niños y más sorpresas.
«Venite para disfrutar juntos de una tarde especial»; destacaron desde el gobierno local.