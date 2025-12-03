Córdoba habilitó diez paradas clave para viajeros en motorhome

Esta semana quedaron habilitados los primeros diez puntos de asistencia de la Ruta del Motorhome, el nuevo corredor turístico que coloca a Córdoba como la primera provincia del país en ofrecer un trazado especialmente pensado para viajeros en motorhomes y casas rodantes.

La iniciativa es impulsada por la Agencia Córdoba Turismo (ACT) y busca fortalecer el turismo itinerante, diversificar la oferta provincial y mejorar la experiencia de quienes recorren caminos cordobeses sobre ruedas.

El presidente de la ACT, Darío Capitani, sostuvo que “la Ruta del Motorhome es una apuesta estratégica para abrir nuevas formas de recorrer Córdoba, brindando servicios seguros, gratuitos y de calidad en distintas localidades”. Según explicó, este corredor “permite potenciar economías regionales y acompañar a un segmento turístico que crece año a año”.

Para su puesta en marcha, la ACT trabajó junto a municipios, comunas y prestadores privados, que aportaron infraestructura y logística.

Los puntos inaugurados cuentan con agua potable, carga de agua, descarga de aguas grises y negras, señalización y espacios accesibles.

Todas las prestaciones son gratuitas y se integran a un trazado que continuará expandiéndose hasta superar las veinte localidades.

Los primeros 10 puntos operativos

Almafuerte – Complejo Piedras Morashttps://maps.app.goo.gl/8Qt23XZ1RRpTyMFc9

Comuna de Amboy – Plaza Vélez Sarsfieldhttps://maps.app.goo.gl/iLDj4sKvJ9oZH29d7

Salsacate – Camping Municipalhttps://www.google.com/maps/place/Camping/@-31.3187509,-65.0850059

Miramar de Ansenuza – Frente a Plaza Marchiquitoshttps://maps.app.goo.gl/pbnbFLpebm6vBTR39

Villa Tulumba – Balneario Municipalhttps://maps.app.goo.gl/6y9jRjtudrRZagLN9

Serrezuela – Polideportivo Municipalhttps://maps.app.goo.gl/fmKELYg7qnEZfike9

Achiras – Oficina de Turismohttps://maps.app.goo.gl/GorJbUhoJZ7ZZRsA8

Los Reartes – Camping de Motorhome “Las Acacias”https://maps.app.goo.gl/cwVxndVrQTGYardV7

Río Cuarto – Camping Municipal Villa del Solhttps://maps.app.goo.gl/EZPXnJnXyE4fUeWc6

La Granja – Camping La Tomahttps://maps.app.goo.gl/MVFZQJUQKfdzYvhk8

Capitani señaló que cada nuevo punto “fortalece la red provincial y ofrece oportunidades para que los viajeros disfruten de Córdoba”, y adelantó que la expansión seguirá durante 2026 gracias al trabajo conjunto entre la provincia, municipios y comunas.

La Ruta del Motorhome se consolida así como una propuesta inédita en Argentina, orientada a impulsar el turismo en movimiento y a generar impacto positivo en las economías locales.