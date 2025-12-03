La Cumbre invita a vivir una noche de senderismo y astroturismo

La ciudad de La Cumbre se prepara para ofrecer una experiencia distinta y enriquecedora en plena temporada de diques, lagos y lagunas. Este sábado 6 de diciembre, a las 19.30 horas, vecinos y visitantes podrán participar de una caminata guiada que combinará senderismo y astroturismo nocturno, una actividad que crece cada año en las sierras de Córdoba.

La iniciativa propone unir dos puntos emblemáticos del paisaje local: El Cristo Redentor y el Dique San Jerónimo, en un recorrido especialmente planificado para disfrutar de la naturaleza bajo el cielo estrellado. La consigna invita a vivir una noche diferente, donde el silencio de los senderos serranos y la observación del firmamento serán protagonistas.

El punto de encuentro será la Base Cristo Redentor, desde donde partirá la caminata guiada. La actividad es gratuita, aunque requiere inscripción previa en la Secretaría de Turismo o a través del número telefónico difundido por la organización.

Desde el área de Turismo de La Cumbre destacaron que estas propuestas buscan promover el contacto respetuoso con el entorno natural y poner en valor los cielos limpios de la región, ideales para la observación astronómica.

Con esta nueva edición de senderismo y astroturismo nocturno, La Cumbre continúa fortaleciendo su agenda de actividades al aire libre, pensadas para todas las edades y orientadas a fomentar el disfrute responsable del patrimonio natural serrano.