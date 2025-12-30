Con una nutrida agenda de actividades
Capilla del Monte se prepara para un enero pleno de cultura y deporte
Capilla del Monte. Mientras se despide el 2025, Capilla del Monte ya palpita un enero 2026 cargado de propuestas deportivas, culturales y recreativas, pensadas tanto para vecinos como para los turistas que elijan el destino durante la temporada estival. Bajo el lema “Veranizate”, la ciudad presentó una nutrida grilla de actividades, muchas de ellas gratuitas, que se extenderán durante todo el mes.
El cronograma incluye caminatas guiadas, senderismo, yoga, zumba, astroturismo y actividades deportivas, además de una fuerte apuesta a la cultura con teatro, música en vivo, festivales y muestras artísticas en distintos espacios emblemáticos como la Sala Poeta Lugones, el Cine Teatro Enrique Muiño, el Balneario Calabalumba y plazas barriales.
Entre los eventos destacados aparecen la tradicional Noche de las Casonas, los walking tours por la ciudad, el Festival de Tributos, el Festival del Humor y las propuestas musicales del ciclo “Música en la Lugones”, con homenajes a Charly García y The Beatles, entre otros.
En materia artística, el Cine Teatro Enrique Muiño recibirá obras con figuras de primer nivel, como “Frida, Viva la Vida” protagonizada por Laura Azcurra, “Es complicado” con Claribel Medina y Pablo Alarcón, además de espectáculos de títeres, teatro y el cierre del mes con un homenaje a Sandro a cargo de Chelo Rodríguez.
También se destacan presentaciones musicales y recreativas como Paquito Ocaño, Martín Huergo, Magui Olave, bandas tributo y propuestas pensadas para toda la familia, sumadas a torneos deportivos de básquet, vóley, penales y metegol.
Con esta amplia agenda, Capilla del Monte reafirma su perfil como destino turístico integral, combinando naturaleza, bienestar, espectáculos y actividades al aire libre, invitando a vivir un verano activo y diverso en pleno corazón del Valle de Punilla.
Cronograma completo
VIERNES 2
20HS NOCHE DE LAS CASONAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
20HS MUESTRA ARTÍSTICA DE ALEJANDRA IBRAHIM.
Sala Poeta Lugones
SÁBADO 3
CAMINATA DE LUNA LLENA. Complejo Ético el Zapato
20:30HS MÚSICA EN LA LUGONES. “ORANGE” UN CONCIERTO DE CHARLY GARCÍA.
Sala Poeta Lugones
MARTES 6
8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba
19HS ZUMBA. Balneario Calabalumba
MIÉRCOLES 7
19HS SENDERISMO AL ATARDECER. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
21HS OBRA “INSEGURO” DE CRISTIAN CURTO.
Cine Teatro Enrique Muiño.
JUEVES 8
8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba
17HS PAQUITO OCAÑO. Balneario Calabalumba
21HS CICLO DE MÚSICA EN LA LUGONES: FACU VALDÉS GRUPO.
Sala Poeta Lugones.
VIERNES 9
10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba
20HS NOCHE DE LAS CASONAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
20HS LA CASA DE BERNARDA ALBA. Sala Poeta Lugones
SÁBADO 10
TORNEO DE PENALES BARRIO LAS FLORES.
MARTÍN HUERGO. Parador Punto Faro.
20HS URITORCO IRDIN. Mantra meditación con los compositores de Mintaka. Sala Poeta Lugones.
22HS FRIDA, VIVA LA VIDA! POR LAURA AZCURRA.
Cine Teatro Enrique Muiño.
LUNES 12
19HS SENDERISMO AL ATARDECER. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
MARTES 13
8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.
19HS ZUMBA. Balneario Calabalumba.
21HS OBRA DE TEATRO “¡ADENTRO!”. Sala Poeta Lugones.
MIÉRCOLES 14
19HS SENDERISMO AL ATARDECER. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
21HS LAS NUBES / OBRA DE TÍTERES POR MARIONETAS EN LIBERTAD.
Cine Teatro Enrique Muiño.
JUEVES 15
8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.
19HS ZUMBA. Balneario Calabalumba.
20HS CICLO DE MÚSICA EN LA LUGONES: THE BEATLES.
POR EMILIANO GABRIELLI.
Sala Poeta Lugones.
VIERNES 16
10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.
20HS WALKING TOUR CAPILLA. VISITA GUIADA.
Punto de encuentro: Centro de Plaza San Martín.
21HS LA VOZ HUMANA. Sala Poeta Lugones.
SÁBADO 17
TORNEO 3 VS 3 (BÁSQUET). PLAZA JUAN MANUEL DE ROSAS. Barrio Balumba.
FESTIVAL DE TRIBUTOS. 5 esquinas
DOMINGO 18
ASTROTURISMO. Pueblo Encanto.
LUNES 19
19HS SENDERISMO AL ATARDECER. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
MARTES 20
8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.
19HS ZUMBA. Balneario Calabalumba.
MIÉRCOLES 21
TORNEO DE METEGOL. Balneario Calabalumba.
19HS SENDERISMO AL ATARDECER. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
22:30HS ES COMPLICADO CON CLARIBEL MEDINA Y PABLO ALARCÓN. Cine Teatro Enrique Muiño.
JUEVES 22
8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.
17HS MAGUI OLAVE. Balneario Calabalumba.
20:30HS MÚSICA EN LA LUGONES: AKULIKAS. Sala Poeta Lugones
VIERNES 23
10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.
20HS NOCHE DE LAS CASONAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
23HS “LA NEGRA CANTORA” TRIBUTO A MERCEDES SOSA.
Cine Teatro Enrique Muiño.
SÁBADO 24
TORNEO BEACH VOLEY. Balneario Calabalumba.
FESTIVAL DEL HUMOR. 5 esquinas
DOMINGO 25
OBRA DE TÍTERES “EL PÍCARO SUÉÑO”. Sala Poeta Lugones.
LUNES 26
19HS SENDERISMO Y LIMPIEZA AL DIQUE EL CAJÓN.
Punto de encuentro: Complejo Ético El Zapato
MARTES 27
8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.
19HS ZUMBA. Balneario Calabalumba.
MIÉRCOLES 28
TARDE SIN PANTALLAS. Balneario Calabalumba.
19HS SENDERISMO AL ATARDECER. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
JUEVES 29
8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo
10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.
19HS ZUMBA. Balneario Calabalumba.
21HS CICLO DE MÚSICA EN LA LUGONES. Sala Poeta Lugones.
VIERNES 30
10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.
20HS WALKING TOUR CAPILLA. Punto de encuentro: Centro Plaza San Martín.
SÁBADO 31
22:30HS HOMENAJE A SANDRO POR CHELO RODRÍGUEZ.
Cine Teatro Enrique Muiño