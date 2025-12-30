Con una nutrida agenda de actividades

Capilla del Monte se prepara para un enero pleno de cultura y deporte

martes, 30 de diciembre de 2025 · 16:34

Capilla del Monte. Mientras se despide el 2025, Capilla del Monte ya palpita un enero 2026 cargado de propuestas deportivas, culturales y recreativas, pensadas tanto para vecinos como para los turistas que elijan el destino durante la temporada estival. Bajo el lema “Veranizate”, la ciudad presentó una nutrida grilla de actividades, muchas de ellas gratuitas, que se extenderán durante todo el mes.

El cronograma incluye caminatas guiadas, senderismo, yoga, zumba, astroturismo y actividades deportivas, además de una fuerte apuesta a la cultura con teatro, música en vivo, festivales y muestras artísticas en distintos espacios emblemáticos como la Sala Poeta Lugones, el Cine Teatro Enrique Muiño, el Balneario Calabalumba y plazas barriales.

Entre los eventos destacados aparecen la tradicional Noche de las Casonas, los walking tours por la ciudad, el Festival de Tributos, el Festival del Humor y las propuestas musicales del ciclo “Música en la Lugones”, con homenajes a Charly García y The Beatles, entre otros.

En materia artística, el Cine Teatro Enrique Muiño recibirá obras con figuras de primer nivel, como “Frida, Viva la Vida” protagonizada por Laura Azcurra, “Es complicado” con Claribel Medina y Pablo Alarcón, además de espectáculos de títeres, teatro y el cierre del mes con un homenaje a Sandro a cargo de Chelo Rodríguez.

También se destacan presentaciones musicales y recreativas como Paquito Ocaño, Martín Huergo, Magui Olave, bandas tributo y propuestas pensadas para toda la familia, sumadas a torneos deportivos de básquet, vóley, penales y metegol.

Con esta amplia agenda, Capilla del Monte reafirma su perfil como destino turístico integral, combinando naturaleza, bienestar, espectáculos y actividades al aire libre, invitando a vivir un verano activo y diverso en pleno corazón del Valle de Punilla.

 

Cronograma completo

 

VIERNES 2

20HS NOCHE DE LAS CASONAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

20HS MUESTRA ARTÍSTICA DE ALEJANDRA IBRAHIM.

Sala Poeta Lugones

SÁBADO 3

CAMINATA DE LUNA LLENA. Complejo Ético el Zapato

20:30HS MÚSICA EN LA LUGONES. “ORANGE” UN CONCIERTO DE CHARLY GARCÍA.

Sala Poeta Lugones

MARTES 6

8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba

19HS ZUMBA. Balneario Calabalumba

MIÉRCOLES 7

19HS SENDERISMO AL ATARDECER. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

21HS OBRA “INSEGURO” DE CRISTIAN CURTO.

Cine Teatro Enrique Muiño.

JUEVES 8

8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba

17HS PAQUITO OCAÑO. Balneario Calabalumba

21HS CICLO DE MÚSICA EN LA LUGONES: FACU VALDÉS GRUPO.

Sala Poeta Lugones.

VIERNES 9

10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba

20HS NOCHE DE LAS CASONAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

20HS LA CASA DE BERNARDA ALBA. Sala Poeta Lugones

SÁBADO 10

TORNEO DE PENALES BARRIO LAS FLORES.

MARTÍN HUERGO. Parador Punto Faro.

20HS URITORCO IRDIN. Mantra meditación con los compositores de Mintaka. Sala Poeta Lugones.

22HS FRIDA, VIVA LA VIDA! POR LAURA AZCURRA.

Cine Teatro Enrique Muiño.

LUNES 12

19HS SENDERISMO AL ATARDECER. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

MARTES 13

8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.

19HS ZUMBA. Balneario Calabalumba.

21HS OBRA DE TEATRO “¡ADENTRO!”. Sala Poeta Lugones.

MIÉRCOLES 14

19HS SENDERISMO AL ATARDECER. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

21HS LAS NUBES / OBRA DE TÍTERES POR MARIONETAS EN LIBERTAD.

Cine Teatro Enrique Muiño.

JUEVES 15

8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.

19HS ZUMBA. Balneario Calabalumba.

20HS CICLO DE MÚSICA EN LA LUGONES: THE BEATLES.

POR EMILIANO GABRIELLI.

Sala Poeta Lugones.

VIERNES 16

10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.

20HS WALKING TOUR CAPILLA. VISITA GUIADA.

Punto de encuentro: Centro de Plaza San Martín.

21HS LA VOZ HUMANA. Sala Poeta Lugones.

SÁBADO 17

TORNEO 3 VS 3 (BÁSQUET). PLAZA JUAN MANUEL DE ROSAS. Barrio Balumba.

FESTIVAL DE TRIBUTOS. 5 esquinas

DOMINGO 18

ASTROTURISMO. Pueblo Encanto.

LUNES 19

19HS SENDERISMO AL ATARDECER. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

MARTES 20

8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.

19HS ZUMBA. Balneario Calabalumba.

MIÉRCOLES 21

TORNEO DE METEGOL. Balneario Calabalumba.

19HS SENDERISMO AL ATARDECER. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

22:30HS ES COMPLICADO CON CLARIBEL MEDINA Y PABLO ALARCÓN. Cine Teatro Enrique Muiño.

JUEVES 22

8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.

17HS MAGUI OLAVE. Balneario Calabalumba.

20:30HS MÚSICA EN LA LUGONES: AKULIKAS. Sala Poeta Lugones

VIERNES 23

10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.

20HS NOCHE DE LAS CASONAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

23HS “LA NEGRA CANTORA” TRIBUTO A MERCEDES SOSA.

Cine Teatro Enrique Muiño.

SÁBADO 24

TORNEO BEACH VOLEY. Balneario Calabalumba.

FESTIVAL DEL HUMOR. 5 esquinas

DOMINGO 25

OBRA DE TÍTERES “EL PÍCARO SUÉÑO”. Sala Poeta Lugones.

LUNES 26

19HS SENDERISMO Y LIMPIEZA AL DIQUE EL CAJÓN.

Punto de encuentro: Complejo Ético El Zapato

MARTES 27

8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.

19HS ZUMBA. Balneario Calabalumba.

MIÉRCOLES 28

TARDE SIN PANTALLAS. Balneario Calabalumba.

19HS SENDERISMO AL ATARDECER. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

JUEVES 29

8HS CAMINATAS MATUTINAS. Punto de encuentro: Escalinatas de turismo

10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.

19HS ZUMBA. Balneario Calabalumba.

21HS CICLO DE MÚSICA EN LA LUGONES. Sala Poeta Lugones.

VIERNES 30

10HS YOGA RESTAURATIVO. Comedor Balneario Calabalumba.

20HS WALKING TOUR CAPILLA. Punto de encuentro: Centro Plaza San Martín.

SÁBADO 31

22:30HS HOMENAJE A SANDRO POR CHELO RODRÍGUEZ.

Cine Teatro Enrique Muiño

Capilla del Monte Veranizate

