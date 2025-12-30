Temporada de verano

Se inaugura la Feria de Artesanos de Villa Carlos Paz

Durante este año, se concentrarán más de 150 puestos con productos de fabricación tradicional.
Turismo
martes, 30 de diciembre de 2025 · 12:13

El próximo viernes 2 de enero a las 21:15 hs. se dejará inaugurada la Feria de Artesanos de Villa Carlos Paz.

Se trata del espacio que organizar la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del Municipio y las distintas asociaciones de artesanos, que funciona en sus tradicionales ubicaciones de Las Heras y Leandro N. Alem y el Paseo D`Elia (junto al Puente Centenario).

La feria concentrará este año más de 150 puestos con productos de fabricación tradicional, arte y técnica de los grupos AAVCP (Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz), ACAI (Agrupación Cultural Artesanos Independientes) y Artesanos Unidos.

Se podrá recorrer todos los días de 19 a 02 hs. hasta marzo del 2026.

