Se inaugura la Feria de Artesanos de Villa Carlos Paz

El próximo viernes 2 de enero a las 21:15 hs. se dejará inaugurada la Feria de Artesanos de Villa Carlos Paz.

Se trata del espacio que organizar la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del Municipio y las distintas asociaciones de artesanos, que funciona en sus tradicionales ubicaciones de Las Heras y Leandro N. Alem y el Paseo D`Elia (junto al Puente Centenario).

La feria concentrará este año más de 150 puestos con productos de fabricación tradicional, arte y técnica de los grupos AAVCP (Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz), ACAI (Agrupación Cultural Artesanos Independientes) y Artesanos Unidos.

Se podrá recorrer todos los días de 19 a 02 hs. hasta marzo del 2026.