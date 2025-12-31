Córdoba activa el verano con asistencia al turista y propuestas innovadoras

Con el inicio de la temporada de verano 2026, la Provincia de Córdoba puso en marcha un esquema integral de promoción, asistencia al turista y experiencias innovadoras, a través de la Agencia Córdoba Turismo, con presencia activa en los principales destinos y eventos de la provincia.

Las propuestas se desarrollan mediante un trabajo articulado con gobiernos locales y organizadores, y buscan reforzar la presencia territorial, mejorar la experiencia de quienes visitan Córdoba y consolidar su posicionamiento como destino turístico durante todo el verano.

El plan combina innovación tecnológica, actividades recreativas y culturales, junto a un sistema de asistencia directa al turista, con equipos itinerantes que brindan información, orientación y acompañamiento en zonas de alta afluencia como balnearios, espacios públicos, alojamientos y festivales.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra “Córdoba 360° – DOMO”, una experiencia inmersiva que permite recorrer destinos y paisajes de la provincia mediante proyecciones en 360°, integrando turismo, cultura e innovación en una propuesta pensada especialmente para jóvenes y familias.

A esto se suma el tráiler “Córdoba te divierte y te activa”, una propuesta móvil que recorre distintas localidades acompañando eventos y actividades en espacios públicos. El dispositivo funciona como un punto de recreación y promoción turística, con animación en vivo, espectáculos, gastronomía regional, juegos, sorteos, cine móvil e información turística permanente.

La programación incluye jornadas temáticas vinculadas al turismo activo, el bienestar, los sabores cordobeses, fiestas populares y los Caminos del Vino, promoviendo el disfrute en familia y en grupo.

En paralelo, el programa “Asistencia al Turista, Fiestas y Festivales” refuerza la presencia institucional durante toda la temporada, acompañando los principales eventos y corredores turísticos, en coordinación con municipios y organizadores.

Desde la Agencia Córdoba Turismo destacaron que el objetivo es ofrecer un turismo accesible, cercano y de calidad, fortaleciendo la identidad cultural de cada región y acompañando a las localidades en una de las temporadas más importantes del año.