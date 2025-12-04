Avilés y Boldrini acompañaron el Córdoba Hotel Summit en Carlos Paz

El Córdoba Hotel Summit 2025 se llevó a cabo este miércoles en Villa Carlos Paz y reunió a hoteleros, proveedores y especialistas en un encuentro que buscó ampliar la innovación y consolidar nuevas alianzas dentro del sector turístico. La actividad se desarrolló en el Hotel Amerian y contó con más de 35 empresas proveedoras, además de representantes de la hotelería provincial.

El intendente Esteban Avilés y el secretario de Turismo y Deportes, Sebastián Boldrini, recorrieron el espacio y dialogaron con los expositores para conocer las propuestas que se están incorporando a la oferta local. Boldrini destacó que el encuentro “fortalece el trabajo conjunto y genera oportunidades para el crecimiento del turismo en la ciudad”, al tiempo que valoró el rol del sector privado en la dinamización de la economía regional.

La jornada incluyó charlas especializadas, rondas de networking y presentaciones de herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la gestión hotelera, el mantenimiento, la experiencia del visitante y la adaptación a nuevas tendencias de consumo. El objetivo central fue potenciar la red de valor que comparten alojamientos, proveedores y organismos vinculados al turismo en Córdoba.

El evento fue organizado por la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y contó con el acompañamiento del Gobierno de Villa Carlos Paz, Ashoga y Córdoba Bureau. Según los organizadores, el Summit se proyecta como un espacio permanente para articular al sector y anticipar los desafíos de un mercado turístico en transformación.