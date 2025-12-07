Carlos Paz busca alianza estratégica con Búzios para potenciar temporadas

Villa Carlos Paz recibió este fin de semana a representantes de la ciudad de Búzios, Brasil, en el marco de una agenda destinada a profundizar la cooperación turística entre ambos destinos. El encuentro fue encabezado por el intendente Esteban Avilés, quien mantuvo una reunión formal con la delegación brasileña para avanzar en la firma de un convenio de colaboración.

El objetivo central es articular estrategias que permitan beneficios mutuos durante todo el año, combinando el perfil de sol y playa característico de Búzios con la amplia propuesta cultural, recreativa y deportiva que ofrece Villa Carlos Paz. La idea es consolidar circuitos complementarios y fortalecer la llegada de visitantes a través de acciones coordinadas.

Participaron del encuentro el secretario de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes de Carlos Paz, Sebastián Boldrini, junto al secretario de Planeamiento e Integración de Búzios, Luis Augusto Silva Brava, acompañado por operadores turísticos de ambos países.

Durante la reunión, las autoridades analizaron propuestas de promoción compartida, intercambio de experiencias y la creación de productos turísticos integrados. También destacaron la importancia de sumar al sector privado para ampliar el alcance y la efectividad de la estrategia bilateral.

“Luis Augusto Silva Brava nos visita nuevamente para avanzar en un convenio de colaboración entre ambos destinos. Ya habíamos recibido a su equipo y a su prefecto, y ahora están llevando adelante los pasos finales para formalizar este acuerdo que apunta a fortalecer aspectos turísticos, deportivos y también legislativos, aun siendo países distintos, pero compartiendo un mismo objetivo: el desarrollo del turismo”, señaló Boldrini. Agregó además que la visita se enmarca en una acción de Planisferio Viajes, que desarrolla jornadas de capacitación para agentes de viaje en el Hotel Amerian.

La jornada se sumó a un fin de semana largo cargado de actividades turísticas, culturales y deportivas, que consolidaron a Villa Carlos Paz como uno de los polos más activos de la temporada.