El BNA Fest convocó a turistas y vecinos en el Parque de Asistencia

Propuestas familiares en el fin de semana largo
El BNA Fest convocó a turistas y vecinos en el Parque de AsistenciaEl encuentro reunió shows infantiles, música en vivo, emprendedores y actividades recreativas que dinamizaron la agenda turística de Villa Carlos Paz.
El Parque de Asistencia de Villa Carlos Paz fue escenario este fin de semana del BNA Fest, un evento que atrajo a familias, turistas y vecinos con una propuesta variada de espectáculos y actividades recreativas. El encuentro formó parte de la agenda del fin de semana largo y se integró a los múltiples atractivos que la ciudad ofreció a los visitantes.
La jornada incluyó shows infantiles, bandas locales, animación y sorteos, además de espacios gastronómicos y un área destinada a emprendedores con 24 puestos de distintos rubros. Cada uno de ellos ofreció promociones especiales para clientes del Banco Nación, que también brindó asesoramiento sobre productos y servicios.
El movimiento en el predio fue constante durante toda la tarde, con un clima festivo que acompañó el cierre de año y promovió el encuentro entre residentes y turistas. Los food trucks, la música y las propuestas para los más chicos completaron una experiencia pensada para disfrutar en familia.
La realización del BNA Fest se sumó a las distintas actividades culturales, deportivas y turísticas que marcaron el fin de semana largo, consolidando a Villa Carlos Paz como un destino activo y diverso.