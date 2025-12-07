El BNA Fest convocó a turistas y vecinos en el Parque de Asistencia

El Parque de Asistencia de Villa Carlos Paz fue escenario este fin de semana del BNA Fest, un evento que atrajo a familias, turistas y vecinos con una propuesta variada de espectáculos y actividades recreativas. El encuentro formó parte de la agenda del fin de semana largo y se integró a los múltiples atractivos que la ciudad ofreció a los visitantes.

La jornada incluyó shows infantiles, bandas locales, animación y sorteos, además de espacios gastronómicos y un área destinada a emprendedores con 24 puestos de distintos rubros. Cada uno de ellos ofreció promociones especiales para clientes del Banco Nación, que también brindó asesoramiento sobre productos y servicios.

El movimiento en el predio fue constante durante toda la tarde, con un clima festivo que acompañó el cierre de año y promovió el encuentro entre residentes y turistas. Los food trucks, la música y las propuestas para los más chicos completaron una experiencia pensada para disfrutar en familia.

La realización del BNA Fest se sumó a las distintas actividades culturales, deportivas y turísticas que marcaron el fin de semana largo, consolidando a Villa Carlos Paz como un destino activo y diverso.