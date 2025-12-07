Turismo y recreación colmaron cada rincón de Carlos Paz este fin de semana

Villa Carlos Paz vivió un fin de semana largo con una agenda cargada de atractivos que combinaron turismo, deporte, cultura y eventos familiares. Miles de vecinos y visitantes participaron de actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad, en una fecha que volvió a posicionarla como uno de los destinos más convocantes de la temporada.

Uno de los hitos del fin de semana fue la visita de autoridades de Búzios, Brasil, quienes mantuvieron una reunión con el intendente Esteban Avilés para avanzar en un convenio de cooperación turística. El encuentro buscó integrar estrategias promocionales entre ambos destinos y fortalecer el flujo de visitantes durante todo el año.

La Costanera, por su parte, fue escenario del Carlos Paz Urban Sport, una competencia internacional de deportes urbanos que reunió a atletas de España, provincias argentinas y distintos puntos de Córdoba. El Skatepark vibró con pruebas de roller, skate y BMX, consolidándose como espacio de referencia para la cultura urbana.

La ciudad también recibió al BNA Fest, que llenó el Parque de Asistencia con shows infantiles, música en vivo, actividades familiares, emprendedores locales y servicios para turistas y residentes. La propuesta convocó a numerosas familias que aprovecharon el descanso largo para disfrutar de actividades gratuitas.

En el plano cultural, la Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por Martina Ruffa Levrotto, ofreció un concierto navideño en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, con un repertorio sinfónico-coral que incluyó la participación del Coro de niños y jóvenes del Centro Italiano.

El deporte federado también tuvo un fin de semana intenso. Más de 70 equipos participaron del Torneo Nacional Máster Vóley en el Estadio Arena y el Polideportivo Sol y Río, mientras que el lago San Roque fue sede de una nueva fecha del Campeonato Clausura de Vela Clase J24, con cuatro regatas y flota completa del Club Náutico Córdoba.

El sábado por la mañana, la Liga Municipal de Fútbol cerró su temporada en el Espacio Arena de Santa Rita, con más de 400 chicos y chicas que compartieron una jornada de juego y encuentro en el marco del programa Familia Activa.

Finalmente, el Parque Estancia La Quinta albergó la muestra final del Centro de Educación Musical, donde alumnos del taller de guitarra a cargo del profesor Mariano Morales presentaron sus trabajos de cierre ante familiares y autoridades municipales.

Con esta diversidad de actividades, Villa Carlos Paz capitalizó plenamente el fin de semana largo y reafirmó su vocación como destino integral que combina naturaleza, cultura, deporte y recreación para todas las edades.