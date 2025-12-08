El turismo se dispara en Córdoba por los recitales de Shakira

La provincia de Córdoba vive días de fuerte movimiento turístico en la antesala de los dos recitales que Shakira ofrecerá este fin de semana en el estadio Mario Alberto Kempes. Con entradas prácticamente agotadas, autoridades provinciales estiman que arribarán unas 120 mil personas entre asistentes y acompañantes, impulsando a la hotelería de la capital al 100 por ciento y extendiendo la demanda a Sierras Chicas, Carlos Paz y Alta Gracia.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, afirmó que será “el espectáculo artístico de mayor impacto económico en la historia de Córdoba”, destacando además que productoras locales “apuestan, invierten y generan empleo”, consolidando a la provincia como un punto clave para grandes eventos culturales.

Este fenómeno ocurre apenas días después del último fin de semana largo del año, que dejó un balance positivo. Según Capitani, visitaron Córdoba unas 180 mil personas, con un impacto económico aproximado de 22 mil millones de pesos. La ocupación mostró variaciones por región: Villa General Belgrano alcanzó el 65 por ciento (70 en alojamientos categorizados), Potrero de Garay 62, La Falda 75, Villa Carlos Paz 68 (74 en categorizados), Miramar 78, La Cumbre 48, Córdoba capital 52, Almafuerte 58, Balnearia 100 y Río Ceballos 65, entre otros destinos.

Los números se suman a un fin de semana XL previo que ya había registrado concurrencia récord y anticipan la magnitud del próximo evento internacional. Organizaciones vinculadas al show estiman un impacto económico de 55 millones de dólares, cifra que supera presentaciones anteriores de artistas como Metallica, Red Hot Chili Peppers, Paul McCartney, Luis Miguel o Ricky Martin.

Capitani atribuyó parte del crecimiento a la decisión política del gobernador Martín Llaryora de fortalecer iniciativas públicas orientadas a grandes eventos culturales y deportivos, que consolidan a Córdoba en el mapa regional.