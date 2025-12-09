Khalama será sede del lanzamiento oficial de la nueva temporada

Villa Carlos Paz presentará oficialmente la Temporada de Verano 2025/26 el próximo domingo 21 de diciembre, en un evento que se realizará desde las 21.30 en la disco Khalama, ubicada en avenida Estrada 113. La noche incluirá el tradicional desfile por la alfombra roja, donde artistas y elencos teatrales difundirán sus propuestas para la temporada estival.

Desde las 20.30, figuras del espectáculo y representantes de diversas producciones recorrerán el acceso principal del local, en una antesala que cada año concentra la atención de público y medios, marcando el inicio del movimiento turístico y cultural del verano.

Con este evento, la ciudad busca dar comienzo a una temporada que promete una amplia agenda artística y una marcada presencia de visitantes.