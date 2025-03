45 familias de Toledo accedieron a la resolución posesoria de sus inmuebles

El Gobierno de Córdoba, a través de su plan de regularización dominial, entregó resoluciones posesorias a 45 familias de Toledo. El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, encabezó el acto, destacando la importancia de estas políticas de Estado que benefician directamente a los ciudadanos.

La entrega de las resoluciones fue posible luego que los beneficiados culminaran la tramitación iniciada en el año 2021, junto a la intervención y participación de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos (UEST), que es la encargada de comandar los operativos territoriales que permiten poner en regla y acreditar la posesión de terrenos o vivienda de pobladores ancestrales.

Durante el acto, el ministro López agradeció a todos los que hicieron posible que estas familias cordobesas accedan a la resolución posesoria de sus inmuebles.

López anunció que pronto otras 15 familias recibirán sus títulos, reafirmando el compromiso con el ordenamiento dominial.

Además, resaltó la “mirada federal” que tiene el gobernador “quien nos pide que trabajemos por cada cordobés, viva donde viva y piense como piense. También nos pide que atendamos situaciones que no son las que salen en la tapa de los diarios o que más impactan socialmente, pero que resuelven, de manera definitiva, un problema que muchos vecinos no podían hacerlo si no es con el acompañamiento y la mano del Estado”.

Finalmente, el funcionario agradeció la confianza y la paciencia depositada por los vecinos para cumplimentar y poder concretar, con el apoyo del municipio local, para que “los legítimos poseedores no vivan con la inseguridad de que alguien pueda quitarles lo que les pertenece”.

A su turno, el legislador departamental Facundo Torres reconoció la importancia que tiene para cada persona “sentirse dueño del lugar donde edifican su hogar y forman su familia. Esperemos que a partir de hoy sea el comienzo de una linda historia y que puedan sentir que, cuando no estén, que ese pedazo de vida que es su hogar, quede para sus hijos”, indicó.

Irene Gabutti, presidenta de la UEST, sostuvo la continuidad del trabajo con los vecinos, destacó el apoyo municipal para coordinar los operativos e invitó a los presentes a “compartir este plan que primera vez llegó a Toledo, donde cuando vinimos a tomar los trámites y a medir con los ingenieros a medir, nos recibieron de la mejor manera”.

Acompañaron al acto, además, el intendente de Toledo, Sergio Marín; y el Secretario de Justicia, Leandro Goria; entre otros.