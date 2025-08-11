Cordero Serrano en Tanti: precios, fecha, artistas y todo lo que tenés que saber

Este sábado 16 de agosto, desde las 12:00, Tanti celebrará la 11.ª edición de las Jornadas Gastronómicas del Cordero Serrano en el Anfiteatro Municipal “Solar de Piedra”, un clásico de la gastronomía serrana que combina cocina ovina en múltiples versiones, música en vivo y un predio preparado para pasar el día con comodidad.

Precios y entradas

Las anticipadas tienen un valor de $7.000 y estarán disponibles hasta el jueves 14 de agosto inclusive. El día del evento, en puerta, costarán $10.000. Son limitadas y se pueden adquirir en tres puntos oficiales:

Municipalidad de Tanti (lunes a viernes de 7:00 a 13:00)

Oficina de Turismo Ruta 28 (lunes a domingo de 9:00 a 17:00)

Oficina de Cable de las Sierras (lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30)

El lugar y su capacidad

El “Solar de Piedra” es el escenario habitual de esta celebración. Según registros de años anteriores, su capacidad ha oscilado entre 5.500 y 7.000 lugares, combinando gradas, terrazas y zonas de mesas. La organización dispone la circulación por sectores para garantizar un servicio ordenado.

Qué se come

El plato estrella es el cordero a la estaca, cocinado a la vista del público. También habrá empanadas árabes de cordero, estofados, preparaciones al disco, al horno y a la parrilla, locro, chanfaina, sándwiches y brochetas. La carne proviene de productores ovinos de la zona y se cocina en varios fogones simultáneos para abastecer a los buffets.

Artistas y espectáculos

La grilla de este año incluye a Los Lirios, Los Guaraníes, Ceibo, Martín Miranda, Pablo Lozano, Pablo y Leo, Los Ranqueles y el Ballet Municipal, con un repertorio que recorrerá folklore, cuarteto y música tropical. El escenario se mantendrá activo toda la tarde.

Servicios y feria

El evento contará con servicio de mozos, feria de artesanos y productores locales, puestos de venta complementarios, seguridad y limpieza reforzada, así como controles de tránsito en los accesos.

Reglas de acceso

Está prohibido ingresar con comidas, bebidas o conservadoras. En ediciones anteriores, el estacionamiento externo al anfiteatro fue gratuito, aunque se recomienda llegar temprano para encontrar lugar y elegir mesa.

Consejos prácticos

Llegar antes del mediodía para evitar filas y conseguir buena ubicación.

Llevar vestimenta por capas: el anfiteatro es cubierto, pero la circulación es a cielo abierto.

Contar con efectivo y medios electrónicos, ya que los buffets aceptan diferentes formas de pago.

Aprovechar para recorrer la feria y disfrutar de los shows en vivo entre las comidas.

Historial de ediciones anteriores

En años previos, las Jornadas de agosto han convocado miles de visitantes, con la preparación de cientos de corderos y la participación de artistas nacionales y locales. La organización mantiene un formato que prioriza la calidad gastronómica, la ambientación serrana y el orden en el servicio.