¿Qué pasará con el 17 de agosto y cuántos feriados quedan?

El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (17 de agosto) cae un domingo y el gobierno nacional tomó una decisión que afectará a millones de argentinos. Si bien se especuló con la posibilidad de que se traslade, lo cierto es que se dispuso que el viernes 15 de agosto sea un día no laborable con fines turísticos.

Esto significa que no todos podrán disfrutar del descanso y tener un fin de semana extendido.

Será cada empleador quien tendrá la potestad de decidir si se otorga un día libre o si los trabajadores deberán cumplir con la jornada laboral habitual.

El calendario festivo nacional incluye un feriado trasladable en el domingo 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), un día no laborable durante el viernes 21 de noviembre y un feriado que se traslada al jueves 20: el del lunes 24 (Día de la Soberanía Nacional).

Durante el último mes del año, llegará el feriado inamovible del lunes 8 (Día de la Inmaculada Concepción de María) y el jueves 25 de diciembre (Navidad).