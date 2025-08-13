Encuentro turístico en Bialet Massé reúne a emprendedores y hoteleros

La Municipalidad de Bialet Massé llevó adelante el segundo encuentro del Taller Turístico “Alma Serrana”, un espacio de trabajo conjunto entre el sector público y privado para potenciar el destino.

Durante la jornada participaron hoteleros, cabañeros, gastronómicos, emprendedores, artesanos y productores locales. El encuentro estuvo orientado a compartir experiencias, generar ideas y sumar valor a cada propuesta, con el objetivo de ampliar y mejorar la oferta turística de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que este tipo de instancias forman parte del compromiso de la actual gestión de impulsar el turismo como motor de desarrollo, articulando esfuerzos con el sector privado. Además, invitaron a quienes aún no forman parte del taller a sumarse para “construir juntos un turismo con alma local”.