Se viene un concierto único con más de 200 músicos en Carlos Paz

Este domingo 17 de agosto, a las 16 horas, los Jardines Municipales de Carlos Paz se llenarán de música con la presentación de Sinfonía de cuerdas entre montañas, un espectáculo que reunirá en escena a más de 200 músicos.

El evento será el broche de oro del Seminario Nacional de Cuerdas “Sierras sonoras” y contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal, junto a la intervención de bailarines de tango y ritmos latinos que aportarán color y movimiento a la jornada.

La entrada será libre y gratuita, ofreciendo a vecinos y turistas la oportunidad de disfrutar de un acontecimiento cultural de alto nivel, en un entorno natural privilegiado. La propuesta busca combinar el talento musical con el encanto paisajístico de la villa, generando una experiencia artística única para todos los presentes.