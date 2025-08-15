Se vienen las jornadas del Cordero Serrano en Tanti: lo que tenés que saber

Sierras de Córdoba
Se vienen las jornadas del Cordero Serrano en Tanti: lo que tenés que saberHabrá espectáculos en vivo, lo mejor de la cocina tradicional y una feria de artesanías.
La ciudad de Tanti vivirá este sábado 16 de agosto una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas del Cordero Serrano, un evento que promete una importante convocatoria y ofrecerá espectáculos en vivo y una degustación de las delicias de la cocina más tradicional de las sierras de Córdoba.
La actividad dará inicio al mediodía en el Anfiteatro Solar de Piedra y se anuncia la presentación Los Lirios, Los Guaraníes, Ceibo, Martín Miranda, Pablo Lozano, Pablo y Leo, Los Ranqueles y el Ballet Municipal, con un repertorio de folklore, cuarteto y cumbia.
Será una oportunidad ideal para probar el plato estrella, el cordero a la estaca, cocinado a la vista del público. También habrá empanadas árabes de cordero, estofados, preparaciones al disco, al horno y a la parrilla, locro, chanfaina, sándwiches y brochetas. La carne proviene de productores ovinos de la zona y se cocina en varios fogones simultáneos para abastecer a los buffets.
El evento contará con servicio de mozos, feria de artesanos y productores locales, puestos de venta complementarios, seguridad y limpieza reforzada, así como controles de tránsito en los accesos.
Está prohibido ingresar con comidas, bebidas o conservadoras. En ediciones anteriores, el estacionamiento externo al anfiteatro fue gratuito, aunque se recomienda llegar temprano para encontrar lugar y elegir mesa.
Desde el municipio, se informó una serie de cortes y desvíos de tránsito. La calle Puerto Argentino (entre General Paz y Tierra del Fuego) se hará peatonal y la calle General Paz (entre Puerto Argentino y Güemes) será mano hacia el norte, mientras que la calle Güemes tendrá sentido oeste-este y la calle Buenos Aires (entre el tramo de Belgrano y Córdoba) será con sentido norte al sur.