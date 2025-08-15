Villa Carlos Paz con buen movimiento turístico por el partido de Los Pumas

La ciudad de Villa Carlos Paz tendrá un fin de semana con diversas propuestas culturales y deportivas y se anticipa un buen movimiento turístico, que se vio potenciado por el partido que disputarán este sábado 16 de agosto Los Pumas contra los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El encuentro será válido por la primera fecha del Rugby Championship 2025 y se calcula que dejará un impacto económico de 60 mil millones de pesos en la provincia.

Hay ocupación plena en la capital cordobesa y también van en ascenso los índices en Villa Carlos Paz y otras localidades cercanas. Erik Debarre, gerente general del Holiday Inn Córdoba y presidente de la Cámara de Hoteles de Córdoba, explicó: «Cuando la capacidad hotelera de la ciudad se colma, comienza a haber un desborde hacia los valles, como Carlos Paz. Además de visitantes nacionales, recibimos turistas de otros países».

En este sentido, Carolina Sacilotto (presidenta de la Asociación Hotelera y Gastronómica) aseguró a El Diario: «Hay muy buena ocupación y viene muy bien el nivel de reservas. Habrá un lindo movimiento durante el fin de semana y una pernoctación de dos noches. Seguramente, el partido de Los Pumas y otros eventos que vamos a tener en la ciudad, potenciarán el movimiento y será un fin de semana con saldo positivo».