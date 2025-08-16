Boldrini: “Estamos teniendo un gran movimiento turístico”

El secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, destacó la incidencia del programa provincial “Córdoba cerca tuyo”, que se desarrola este fin de semana en el Playón Municipal, y el impacto del partido de Los Pumas ante los All Blacks en Córdoba capital.



“Un efecto derrame muy positivo”

“El evento madre, por así decirlo, es el partido por el Rugby Championship en el estadio Kempes. Eso ocasiona un efecto derrame importante para nosotros, porque registramos ocupación hotelera en Villa Carlos Paz y también recibimos a mucha gente que decidió quedarse un día más y recorrer la ciudad”, explicó Boldrini.

El funcionario remarcó que la combinación de la propuesta cultural y recreativa de “Córdoba cerca tuyo” con la agenda deportiva provincial fortaleció el movimiento turístico:

“Es muy bueno tener la posibilidad de que todas las áreas de la provincia estén unificadas, interactuando con la gente, facilitando trámites como gestionar un DNI, un pasaporte o consultas sobre el CiDi. También estuvieron presentes la Agencia Córdoba Turismo, Deportes, Cultura y desde el municipio aportamos con vacunación para animales y difusión de información local”.



Expectativas positivas en el sector turístico

Boldrini anticipó que en conjunto con la Asociación Hotelera y Gastronómica y la Cámara de Turismo se está realizando un relevamiento para conocer el nivel de ocupación alcanzado en la ciudad durante este fin de semana largo.

“En términos comerciales y turísticos hemos tenido un gran movimiento tanto hoy sábado como lo será mañana. El clima también acompañó, lo que contribuyó a que la propuesta sea aún más exitosa”, concluyó.

