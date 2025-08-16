“Córdoba cerca tuyo” sigue con sus propuestas en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. La ciudad de Villa Carlos Paz recibe este fin de semana en el Playón Municipal, una nueva edición del programa provincial “Córdoba cerca tuyo”, una propuesta que busca acercar servicios, experiencias y actividades culturales a los vecinos. La iniciativa, organizada por la Secretaría General de la Gobernación, ofrece atención ciudadana, trámites y espectáculos con entrada libre y gratuita.



Trámites y servicios en un mismo lugar

Los asistentes pueden acceder a diferentes gestiones en los stands de organismos provinciales. El Centro de Atención al Ciudadano permite recuperar cuentas de CiDi, actualizar datos, validar identidad, gestionar la firma digital y recibir orientación para inscribirse al PAICor o a capacitaciones del Campus Córdoba.

La Secretaría de Transporte habilitó inscripciones para los boletos gratuitos, mientras que el Registro Civil Móvil del Ministerio de Justicia y Trabajo ofrece la posibilidad de tramitar DNI y pasaporte.



Gastronomía, espectáculos y entretenimiento

La Agencia Córdoba Turismo atrae al público con un tráiler recreativo que incluye clases de cocina a cargo de chefs profesionales, shows musicales y propuestas al aire libre. Hoy, además, presentó el Bus Gamer, equipado con simuladores de automovilismo y consolas de videojuegos.



Deporte, educación y experiencias interactivas

El evento también cuenta con actividades deportivas y recreativas. La Agencia Córdoba Deportes organizó juegos familiares y una clase abierta de aeróbica, mientras que la Agencia Córdoba Cultura instaló un domo inflable con juegos infantiles.

Por su parte, la Agencia Córdoba Joven sumó propuestas innovadoras como cabinas de video 360°, un espejo mágico y premios para los participantes. En tanto, Plaza Tierra Cielo ofreció una experiencia inmersiva con lentes de realidad virtual.

La Universidad Provincial de Córdoba participó con un espacio informativo sobre su oferta académica, visitas guiadas, talleres para todas las edades y difusión de la cartelera teatral del Teatro Ciudad de las Artes.