Los “Atardeceres Ticinenses” inspiraron a artistas de todo el país

La localidad de Ticino se convirtió este fin de semana en epicentro del arte al recibir el 13° Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas, una propuesta que reunió a creadores de distintas regiones del país. La consigna de este año fue retratar los “Atardeceres Ticinenses”, poniendo en valor la belleza natural del paisaje local a través de la pintura.

Como parte de la propuesta, la Agencia Córdoba Cultura participó activamente con la presencia del Museo Rodante, una muestra itinerante que recorre la provincia y el país acercando arte, memoria e identidad a cada rincón. Esta iniciativa permitió que la comunidad viviera una experiencia única de contacto con obras de circulación nacional.

El cierre del encuentro estuvo acompañado por la entrega de reconocimientos a las obras más destacadas. El acto contó con la presencia del vocal de la Agencia Córdoba Cultura, Daniel Del Bono, y de la artista y gestora cultural Jésica Scariot, quien integró el jurado y participó en la premiación junto a un aporte económico para los ganadores.

Con esta participación, la Agencia Córdoba Cultura reafirma su compromiso con la promoción de las artes plásticas y con la generación de espacios que impulsen la creación y difusión cultural en toda la provincia.