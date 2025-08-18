Más de 5.000 personas disfrutaron de la Fiesta Nacional del Cordero Serrano en Tanti

Este sábado 16, la localidad de Tanti volvió a ser el epicentro de uno de los festivales más destacados de Punilla, la Fiesta Nacional del Cordero Serrano, con una nueva jornada gastronómica.

El festival ya se volvió una tradición entre los habitantes de la localidad, vecinos de localidades aledañas y turistas que llegan de todas partes para disfrutar de toda la gastronomía, música y baile.

Con la presencia de más de 5.000 personas en el anfiteatro municipal, se vivió una jornada donde no faltó el tradicional cordero y la presencia de emprendedores de la región.