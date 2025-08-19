Villa Carlos Paz superó el 80 % de ocupación durante el fin de semana largo

Villa Carlos Paz. Según datos del Departamento de Estadísticas y Censos de la Asociación Hotelera y Gastronómica (ASHOGA), Villa Carlos Paz cerró el fin de semana largo del 15 al 17 de agosto, en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, con un balance turístico altamente positivo. La ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80 % y un promedio de pernoctación de dos noches.

Desde la institución destacaron que los números reflejan una recuperación significativa en comparación con otros momentos del año, impulsada por una nutrida agenda cultural y deportiva que potenció el atractivo del destino.

“Estamos convencidos de que el desarrollo de eventos que combinan el esfuerzo privado con el público es determinante para generar movimiento turístico más allá de las fechas de temporada alta”, expresó la presidente de ASHOGA, Carolina Sacilotto.

Durante el fin de semana, la ciudad fue sede de múltiples propuestas. Entre ellas, el Campeonato Argentino de Vela Clase Internacional J24 en el lago San Roque, la “Activate Roller Maratón” que reunió a más de 400 patinadores de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, y el espectáculo sinfónico “Sinfonía de Cuerdas – Entre Montañas”, que convocó a más de 200 músicos y bailarines en los Jardines Municipales, en el marco del cierre del Seminario Nacional de Cuerdas “Sierras Sonoras”.

A su vez, el sábado 16 de agosto, Córdoba capital recibió el histórico partido entre Los Pumas y los All Blacks por el Rugby Championship, un evento que generó ocupación plena en la hotelería de 3 a 5 estrellas en la ciudad y un fuerte derrame hacia los destinos serranos, entre ellos Carlos Paz.

El sector hotelero local acompañó con estrategias destinadas a extender la estadía y fidelizar al visitante, como promociones especiales y opciones de late check-out, que contribuyeron a sostener la ocupación y mejorar la experiencia turística.

En síntesis, la combinación de propuestas culturales y deportivas de primer nivel, condiciones climáticas favorables y políticas comerciales efectivas, consolidaron un fin de semana exitoso para Villa Carlos Paz, reafirmando su posicionamiento como un destino integral y competitivo en el país.