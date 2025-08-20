Este sábado 23 de agosto a las 19 horas, Villa Carlos Paz será sede de la 5ª edición de Carlos Paz Descorcha, la feria de vinos que reúne a bodegas y productores del Valle de Punilla y de distintas regiones del país.

El encuentro tendrá lugar en el Hotel El Cid, ubicado en Hipólito Irigoyen 250, y ofrecerá una experiencia de degustación ilimitada de más de 120 etiquetas acompañada de una propuesta gastronómica en dos pasos.

Con una entrada de $29.000, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido enológico pensado para descubrir diversidad de aromas, texturas y sabores, en un entorno que combina la calidez de la ciudad con la excelencia de la producción vitivinícola.

Carlos Paz Descorcha se consolida así como un evento imperdible para los amantes del vino y la buena mesa, sumando una nueva cita en el calendario cultural y turístico de la ciudad.