Feria de emprendedores y merienda buffet para disfrutar en Carlos Paz

Este sábado 23 de agosto, el Hotel Estilo MB de Villa Carlos Paz abrirá sus puertas para una doble propuesta: la feria de emprendedores locales y una merienda buffet en el restaurante Estilo Argentino.

La feria se desarrollará de 15 a 20 horas en el salón de usos múltiples, con entrada libre y gratuita. Los visitantes podrán recorrer stands de artesanías, diseño, moda, cosmética natural, productos regionales, arte, decoración, bienestar y más, en un espacio pensado para visibilizar y acompañar a los emprendedores de la región.

De manera paralela, de 17:30 a 19:30 horas, se ofrecerá en el restaurante Estilo Argentino una merienda buffet con variedad de especialidades dulces y saladas. El servicio es arancelado, con valores de $15.000 para adultos, $12.500 para menores de 12 años y $11.500 para menores de 6. Para acceder a la propuesta gastronómica se requiere reserva previa en el restaurante.

El encuentro combina creatividad, sabores y comunidad, invitando tanto a vecinos como a turistas a disfrutar de una jornada distinta en el corazón de Villa Carlos Paz.