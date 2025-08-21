Festival de gemas, ascenso a la Cruz y cine: la grilla de actividades

Villa Carlos Paz ofrecerá un variado calendario de actividades para turistas y vecinos desde el miércoles 20 hasta el domingo 24 de agosto, con propuestas que abarcan la literatura, el cine, la danza, la música y el turismo aventura.

El miércoles, en el Salón Rizzuto se abrirá el ciclo literario “La magia de la palabra” a las 19:30, mientras que a las 21, en el Resto Bar Roma, se realizará la Gala de Campeones, un reconocimiento a los referentes del automovilismo local.

El jueves a las 19:30, también en el Salón Rizzuto, se llevará a cabo un encuentro de escritores con la consigna “Cómo escribir cuentos de terror”.

El viernes, a la misma hora y en el mismo espacio, se proyectará la película “Estómago”, dentro del ciclo de cine latinoamericano.

El sábado será una de las jornadas más intensas: a las 10, en el Teatro Wo, se realizará el encuentro de danzas “Danza Luna Vcp”; en simultáneo, en el Domus Auditorio, se abrirá el “Festival de gemas”, un encuentro internacional de minerales que también se repetirá el domingo a la misma hora.

A las 11, la Costanera y el puente Centenario se convertirán en paseo de microemprendedores, mientras que a las 17:30 se realizará el tradicional ascenso nocturno a la Cruz, partiendo desde la base del Cerro.

El domingo continuará con el Festival de gemas en Domus y el paseo de microemprendedores en la Costanera desde las 11.