Los cementerios municipales ofrecen visitas históricas y actividades para toda la familia

Durante agosto, los cementerios San Jerónimo y San Vicente abren sus puertas con propuestas culturales y educativas que invitan a recorrer la memoria de Córdoba desde diferentes miradas. Habrá visitas guiadas temáticas, relatos históricos y actividades especiales para los más chicos.

El Cementerio San Jerónimo presenta cada mes una temática distinta para adentrarse en la historia local. En agosto, las visitas llevan el título “Familias amigas, parientes enemigos”, y se realizarán los sábados a las 11:00 y 15:00 horas, partiendo desde el hall principal en Pedro Chutro 551. El recorrido propone un viaje por los apellidos más influyentes de los siglos XVIII, XIX y XX, como Juárez, Tillard, Ducasse, Minetti, Garzón, del Busto y Bas, mostrando sus legados y tensiones.

En paralelo, el Cementerio San Vicente ofrece un recorrido gratuito que inicia los sábados a las 10:00 desde calle Cartechini. La visita abarca las 45 hectáreas del predio, con paradas en lugares emblemáticos como la tumba de Ramona “La Ramonita” Moreno, cuyo asesinato en 1934 conmovió a Córdoba y hoy se recuerda en un espacio cargado de ofrendas y devoción popular. El cierre será en “El Memorial”, sitio que homenajea a los detenidos y desaparecidos de la última dictadura militar, donde se hallaron fosas comunes.

Además, en el marco del mes de las infancias, se realizará en San Vicente la propuesta “El Secreto del Guardián y el Cofre del Tesoro”, el sábado de 12:00 a 13:30. Dirigida a niños y niñas de 6 a 10 años, la actividad incluye narraciones de Julio Melián y Federico Sylvester, quienes relatarán historias adaptadas a la niñez, combinando memoria, respeto y aprendizaje en un formato lúdico de búsqueda del tesoro.