Cosquín mostró su potencial en la 4ª edición de Turismo en Acción

Cosquín estuvo presente en la cuarta edición de “Turismo en Acción”, la jornada organizada por la Agencia Córdoba Turismo que reunió a representantes de distintas localidades y prestadores del sector.

La delegación oficial presentó las propuestas de la ciudad y destacó el potencial que tiene el destino para seguir ampliando su proyección turística. Durante el evento, se compartieron experiencias, se establecieron vínculos con referentes de otras localidades y se promocionó la identidad cultural de Cosquín, reconocida a nivel nacional.

El encuentro se consolidó como un espacio clave para fortalecer la oferta turística y trabajar en la integración regional.