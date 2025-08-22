Inversión récord de $40 millones dejó el festival de danza en La Falda

La ciudad de La Falda fue escenario de la quinta edición del Certamen Nacional de Danza Folklórica Argentina “Pequeños y Grandes Artistas”, un evento que consolidó su importancia en el calendario cultural.

El intendente Javier Dieminger y la directora de Fiestas, Festivales y Eventos, Lara López Mazzucco, se reunieron con los organizadores para evaluar los resultados. Según lo informado, la convocatoria superó las expectativas: participaron más de 20 delegaciones provenientes de distintos puntos del país, lo que se tradujo en la ocupación de más de 20 alojamientos y la presencia de unas 3.000 personas en la ciudad, un 60% más que en 2024.

La inversión privada alcanzó los 40 millones de pesos, multiplicando por nueve el beneficio económico para la localidad y generando un notable impacto en rubros como la gastronomía, el combustible y el comercio local.

En reconocimiento a su aporte cultural y social, el municipio declaró el evento de Interés Cultural mediante el Decreto N° 608/25.