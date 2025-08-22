La Falda presentó sus propuestas en la 4ª edición de Turismo en Acción

La Falda dijo presente en la cuarta edición de Turismo en Acción, el evento organizado por la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba junto a la Agencia Córdoba Turismo.

En representación del municipio asistieron la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Local, Gisela Godino, y su equipo de trabajo, quienes difundieron la amplia oferta turística de la ciudad serrana.

El encuentro, que combina promoción, formación, vinculación comercial y experiencias gastronómicas, reunió a instituciones y referentes del turismo provincial y nacional. Entre ellos, estuvieron el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; el titular de FEHGRA, Fernando Desbots; el presidente de FAEVYT, Andrés Deyá; y la flamante presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel.

El espacio se consolidó como un ámbito colaborativo de crecimiento conjunto y posicionamiento para los destinos cordobeses.