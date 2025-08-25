Arranca el Travel Sale con descuentos de hasta 60% en vuelos, alojamientos y paquetes

El Travel Sale arranca este lunes y se extenderá hasta el domingo 31 de agosto, con descuentos de hasta el 60% en vuelos, alojamientos y paquetes turísticos. Se trata de una acción comercial impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), que en esta edición cuenta con la participación de más de 140 agencias.

El evento apunta a incentivar la actividad en temporada baja y a promover reservas anticipadas para el verano. Las promociones incluyen pasajes, escapadas cortas, experiencias y paquetes especiales, con opciones de financiación que se volvieron un aspecto central en la decisión de compra.

“Travel Sale se consolidó como una de las acciones comerciales más importantes del sector y una herramienta clave para impulsar el turismo en todo el país”, destacó Andrés Deyá, presidente de Faevyt.

Turismo interno como prioridad

Las condiciones de financiación del Travel Sale estarán orientadas exclusivamente al turismo interno, en línea con la normativa que prohíbe pagar en cuotas con tarjeta de crédito los viajes al exterior. Aerolíneas Argentinas confirmó su participación con planes de pago sin interés en vuelos nacionales, disponibles a través de agencias habilitadas.