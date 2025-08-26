Santa María de Punilla mostró sus fiestas en la Feria Turismo en Acción

La ciudad de Santa María de Punilla presentó sus atractivos turísticos, su oferta gastronómica y sus festividades en la Feria Turismo en Acción, que se realizó el jueves pasado en el Centro de Convenciones de Córdoba. Se trató de una oportunidad única para mostrar todo lo que la localidad ofrece de cara a la temporada de verano y se montó un importante stand.

La delegación del municipio estuvo encabezada por la intendenta Silvia Rocchietti y recibió a prestadores, emprendedores, empresas, cámaras y medios especializados para compartir experiencias, generar negocios y proyectar juntos el desarrollo turístico.

Se puso especial énfasis en el Festival de la Avicultura (un clásico dentro del calendario de eventos de la Provincia de Córdoba) y en la oferta gastronómica de la ciudad ubicada en el corazón del Valle de Punilla.

Además, se posicionó a la localidad como una «tierra de festivales», destacándose también el Cosquín Rock y la Fiesta Chayera.