Capilla del Monte regala una noche a los visitantes durante septiembre

Capilla del Monte. Durante todo septiembre, quienes visiten Capilla del Monte podrán disfrutar de una noche de alojamiento de cortesía, accediendo además a beneficios especiales en actividades y recreación.

Más de 60 alojamientos se han adherido a esta iniciativa, ofreciendo a los turistas una variada gama de opciones para planificar su estancia.

El intendente Fabricio Díaz destacó: “Es el reflejo del éxito del trabajo mancomunado entre sector público y privado. Durante cinco años, esta campaña incidió positivamente en la economía de nuestra ciudad, superando porcentajes de ocupación del 50% al 80% en el único mes sin fin de semana largo”.

Además, Capilla del Monte es reconocida por sus senderos naturales y atractivos de trekking. En este marco, desde el Municipio se diseñó la Agenda del Mes del Senderismo, con propuestas gratuitas y cupos limitados que permiten a visitantes y residentes descubrir la riqueza natural del destino en experiencias guiadas y organizadas.



Agenda del Mes del Senderismo

Sábado 6 – 8:00 hs | Dique Los Alazanes – Dificultad: Moderada.

Sábado 13 – 10:00 hs | Sendero La Higuerita – Dificultad: Baja.

Sábado 20 – 8:00 hs | Cerro Overo – Dificultad: Media/Alta.

Inscripciones en las Oficinas de Turismo o vía WhatsApp al 3548 569415.

Los alojamientos adheridos a la campaña pueden consultarse en: www.turismocapilla.gob.ar.

Redes sociales: TurismoCapilla.

