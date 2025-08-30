Cuesta Blanca, un paraíso serrano para disfrutar en Córdoba

La localidad de Cuesta Blanca se encuentra situada a unos 53 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 11 kilómetros de Villa Carlos Paz. Es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza que buscan la tranquilidad de las sierras y un paraíso para disfrutar en cualquier época del año.

La pintoresco poblado se levanta en el sur de Punilla, a orillas del río San Antonio, y cuenta con una ordenanza (vigente desde el 2023) que prohíbe los ruidos y la música fuerte y que ha sido replicada en otros puntos del país.

En su paisaje predominan las sierras verdes, los cerros y quebradas. Su río de aguas cristalinas forma playas naturales de arena y ollas profundas donde se destacan El Diquecito y la Playa de los Hippies. Es un pueblo de casas bajas de estilo serrano, con techos de tejas rojas o chapa, y senderos que conducen a miradores naturales.

Es un lugar de tranquilidad y contacto con la naturaleza, elegido tanto por familias como por jóvenes mochileros que buscan descansar en un entorno agreste. (MIRÁ LA GALERÍA DE FOTOS).