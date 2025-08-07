Bialet Massé impulsa el turismo con el segundo taller “Alma Serrana”

Bialet Massé. Con el objetivo de potenciar la identidad local como atractivo turístico, la Dirección de Turismo de Bialet Massé anunció la realización del 2º Encuentro del Taller Turístico "Alma Serrana", una iniciativa destinada a fortalecer los talentos, productos y servicios de emprendedores de la zona.

La cita será el viernes 8 de agosto a las 15:00 hs, en las instalaciones de Cabañas La Morenita (Antonio del Viso y San Clemente), y está dirigida a hoteleros, cabañeros, espacios gastronómicos, artesanos, productores y emprendedores locales interesados en sumar valor a su propuesta integrando la cultura serrana al desarrollo turístico del destino.

“Esta propuesta busca generar redes de trabajo, visibilizar los saberes locales y brindar herramientas para consolidar la oferta turística de Bialet Massé desde su identidad cultural”, explicaron desde el área organizadora.

Desde la Dirección de Turismo destacaron la importancia de este tipo de encuentros para construir un modelo de turismo más participativo y auténtico, donde lo local se convierte en protagonista del crecimiento económico y comunitario. La participación es gratuita y abierta a todos los interesados.