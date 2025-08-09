Carlos Paz afianza su lugar como sede de grandes eventos

Villa Carlos Paz formó parte esta semana de “Meet Up 2025”, la feria más destacada del país en el segmento MICE (meetings, incentives, conferences y exhibitions), realizada en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

La delegación local, encabezada por el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, presentó a la ciudad como un destino ideal para el desarrollo de congresos, convenciones, exposiciones y eventos corporativos. La agenda incluyó reuniones con la Asociación de Hoteles de Argentina y otros referentes del sector para avanzar en convenios que favorezcan al turismo y la hotelería local.

Organizado por AOCA, “Meet Up Argentina” reúne a destinos sede de eventos, organizadores, prestadores de servicios y potenciales clientes en un espacio que fomenta vínculos y oportunidades de negocio. La presencia de Villa Carlos Paz en este encuentro refuerza el posicionamiento provincial en el turismo de reuniones, un segmento que genera impacto económico y proyección nacional.