Descubrí piezas únicas en la muestra ACME del Museo de la Industria

En el marco de los festejos por el Mes de la Niñez, el grupo de coleccionistas ACME y el Museo de la Industria presentan la 32.ª edición de la exposición más grande de coleccionismo en Argentina.

Hasta el 17 de agosto, las salas del museo invitan a descubrir piezas con historia: juguetes antiguos, trenes eléctricos, monedas, estampillas, muñecas, autos a escala y muchas otras curiosidades que despiertan nostalgia y admiración.

El evento incluye un “mercadillo de ventas” para quienes deseen intercambiar, comprar o encontrar ese objeto especial que falta en su colección. Además, el fin de semana del 16 y 17 de agosto, con motivo del Día de las Infancias, se realizarán sorteos y actividades recreativas para los más pequeños.

La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 15:00 a 20:00, y los sábados y domingos de 12:00 a 20:00. Las entradas, disponibles en el ingreso al evento, tienen un valor de $3.000 para mayores y $2.000 para menores y jubilados.