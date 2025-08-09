Una tarde de postales y sol en la costanera: mirá cómo se vivió el sábado

Villa Carlos Paz vivió este sábado una jornada de invierno que se sintió a primavera. Después de varios días con temperaturas mínimas bajo cero, el termómetro subió hasta los 17 °C y el sol volvió a brillar a pleno sobre el lago San Roque. El clima, sumado al cielo despejado y el aire puro, motivó a vecinos y turistas a salir de sus casas y disfrutar de la costanera.

Desde el mediodía, las veredas y senderos se llenaron de movimiento. En el agua, los hidropedales fueron protagonistas: parejas, familias y grupos de amigos recorrían el lago a ritmo relajado, dejando que el sol de la tarde marcara el compás. En tierra, las llamativas tricicletas cuádruples —vehículos a pedal para cuatro personas que imitan la forma de un pequeño auto— circularon sin pausa, sumando color y risas al paisaje.

El skate park también tuvo su gran momento: patinadores, ciclistas y fanáticos del roller se turnaban para aprovechar cada rincón de la pista. A su alrededor, era común ver familias con niños pequeños dando sus primeros pasos sobre ruedas, mientras otros preferían recorrer la costanera en bicicleta, skate o patines, disfrutando de la brisa suave que llegaba desde el lago.

El mate, como siempre, fue el gran compañero de la tarde. En cada banco, en el pasto o sobre una manta, se armaban rondas improvisadas de charla y descanso. Muchas familias llevaron sus mascotas, que corrían, jugaban o simplemente paseaban junto a sus dueños, sumando aún más vida al paseo.

El lago San Roque, con su nivel alto de agua, ofrecía un espectáculo aparte: reflejaba el cielo azul y las sierras, regalando un escenario perfecto para las cámaras y los teléfonos que no pararon de capturar imágenes. Entre el paisaje natural, el bullicio de las actividades y el clima casi primaveral, la ciudad ofreció una de esas tardes que se graban en la memoria de locales y visitantes.

Con este marco, no sorprende que la costanera haya sido el lugar elegido por cientos de personas para cerrar la semana de la mejor manera: al aire libre, en familia o con amigos, disfrutando de la postal más auténtica de Carlos Paz.