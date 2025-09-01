Villa Carlos Paz mostró sus atractivos en el WRC Paraguay 2025

La ciudad de Villa Carlos Paz participó con un stand propio del WRC Paraguay 2025, una de las competencias más destacadas del mundo del rally que se llevó adelante en el país guaraní. Se mostró el potencial turístico, cultural y natural del destino, reafirmando el compromiso de posicionarse como un destino turístico de referencia en la región.

En el marco de la gira promocional, el secretario de Turismo y Deportes, Sebastián Boldrini, fue recibido en la ciudad de Posadas (Misiones) por Diego Carmona, secretario de Turismo y Desarrollo Económico acompañado de Jonatan Rodríguez, director de Desarrollo de Destino con quienes se trabajó en una agenda común para fortalecer los lazos institucionales.

Por otra parte, se avanzó en acciones para impulsar la conexión aérea entre Posadas y Córdoba, que contará con dos frecuencias semanales. Esta ruta es considerada fundamental para el crecimiento del turismo y la generación de nuevas oportunidades.

Es importante destacar, que Villa Carlos Paz estuvo representada en la competencia por el reconocido navegante Rubén García, quien, junto a su equipo MZR de Zaldivar, obtuvo el primer puesto en la categoría Master Cup.