Capilla del Monte recibe al Vespa Club Córdoba en la Calle Techada

Este sábado 13 de septiembre a las 12 horas, las clásicas motos Vespa se exhibirán en la Calle Techada. El evento es organizado por el Municipio junto al Círculo Toscano y el Vespa Club Córdoba.

Capilla del Monte se prepara para una jornada distinta, con color y estilo italiano. El próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 12 horas, la Calle Techada será escenario de la llegada del Vespa Club Córdoba, en una actividad organizada junto al Círculo Toscano de Córdoba y el Municipio local.

La exposición reunirá a decenas de vespistas que recorrerán la ciudad con sus motos clásicas y permanecerán durante aproximadamente una hora en la Calle Techada, donde vecinos y turistas podrán disfrutar de una postal singular y fotografiarse con los vehículos.

La propuesta busca unir cultura, tradición y turismo en torno a un ícono de la movilidad urbana como lo es la Vespa, símbolo de Italia que trascendió fronteras y generaciones.