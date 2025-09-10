El nacimiento del río Yuspe en lo alto de Los Gigantes

El río Yuspe es uno de los lugares más místicos de la zona de Los Gigantes. Cada tanto algún aventurero se dispone a salirse de las sendas clásicas para adentrarse en las maravillas que nos ofrece esta parte de Los Gigantes. El Yuspe nace en lo alto de Los Gigantes, recolectando una infinidad de vertientes y arroyos que bajan por sus laderas con el cóndor como guardián. Recorre de Sur a Norte la zona del macizo para luego transformar todo lo que encuentra en su camino.

Quebradas imposibles, playas de arena, tramos subterráneos de agua helada y mucha historia, es lo que nos ofrece este gigante de las sierras. Este emblema de Punilla nos regala cascadas y cobijo para muchas especies de flora y fauna local. Sin lugar a dudas, lo más buscado, son sus ollas de agua helada, pícaras formaciones en las que el paso de los años y el recorrido del agua, ha ido erosionando a su alrededor, sin saber que estos sectores serían tan buscados en el verano de las sierras.

Un paraíso poco conocido

Para conocer parte de la historia de este lugar, nos reunimos en Córdoba y salimos para transitar la ruta que nos conduce por Villa Carlos Paz, Tanti y el camino geológico a Los Gigantes. El recorrido cambia una vez que atravesamos la localidad de Tanti, desde allí, comenzamos a transitar los últimos 30 km de ripio. Las pintorescas casonas antiguas del Durazno, son las últimas estribaciones de urbanismo antes de adentrarnos en las sierras.

Tras unas 2 horas, llegaremos al punto de inicio del trekking, el Puesto Casas Nuevas de la Familia Bazán, lugar que alguna vez fue el único almacén de ramos generales de la zona, atendida por Don Goyo y su familia. Actualmente, Felipa nos espera con sus interminables charlas y su rica comida, que nos plantea la duda si salimos a caminar o nos quedamos a probar sus ricas empanadas. Tras la promesa de comer empanadas a la vuelta, salimos por las sendas en una caminata tranquila en la que vamos a conocer las nacientes de uno de los ríos más emblemáticos de la zona.

El recorrido es circular, salimos caminando por el Sendero Norte, senda clásica de ascenso de montañistas y escaladores que se dirigen a lo alto de Los Gigantes. Antes de comenzar la cuesta más dura, “Cuesta de los Caracoles”, nos desviamos hacia el Oeste, para conocer las quebradas que nos llevan a un antiguo puesto de montaña abandonado, que a lo lejos se distingue por la presencia de antiguos Mimbres que alguna vez dieron sombra y leña a la familia que habitaba esa zona. Esta es la entrada o inicio a la quebrada del Retamillo, otro sector muy interesante de la zona.

Una vez en los mimbres, nos desviamos hacia el norte recorriendo las costas del río Yuspe, que nace a poca distancia sobre las sierras. En nuestro trayecto, río abajo, encontraremos socavones y cajones de agua helada, en los que con paciencia podremos divisar la presencia de truchas.

Luego de transitar un tramo del río, nos desviamos para retomar otra senda poco conocida, que nos conduce por la zona del cerro Largo, otro sector de un antiguo puesto que ahora alberga un refugio para el proyecto de reforestación de tabaquillos. Antes de llegar a nuestro punto de origen, tendremos el agrado de conocer un antiguo alero con restos de la cultura aborigen, los morteros que podremos observar nos dan una idea de que fueron habitados por mucho tiempo.

Al regreso disfrutamos de una merienda de campo, en el Puesto Casas Nuevas, dando cierre a una hermosa jornada.

Datos Técnicos

Punto de encuentro: Córdoba Hotel.

Tiempo aproximado: Día Completo.

Dificultad: Media.

Público recomendado: Para todos aquellos que realizan algún tipo de actividad física frecuentemente.

Distancia: 12 km.

