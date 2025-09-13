De noche, la costanera de Carlos Paz brilla con bares y paseos

La costanera de Villa Carlos Paz no solo fue escenario de un sábado de sol y calor. Cuando cayó la noche, el movimiento continuó con miles de personas que eligieron recorrer la ribera del lago San Roque bajo las luces de la ciudad.

Los bares y restaurantes trabajaron con gran concurrencia, mientras que las veredas y espacios verdes fueron ocupados por familias, parejas y grupos de amigos que disfrutaron de la noche primaveral.

El tránsito se cargó sobre la avenida costanera, con largas filas de autos y motos que completaron la postal de una ciudad encendida. Entre caminatas, mates nocturnos y música en vivo en algunos locales, la costanera volvió a ser el punto de encuentro obligado del fin de semana.