Postales del San Roque: miles disfrutaron de la costanera a pleno sol

Con 24 grados, sol radiante y cielo despejado, la costanera de Villa Carlos Paz se transformó este sábado en el punto de encuentro de miles de personas que disfrutaron de una tarde a pleno.

El paseo ribereño mostró su mejor postal: familias, grupos de amigos y turistas ocuparon los espacios verdes con reposeras y mates, mientras que otros eligieron las bicicletas, los rollers o los skates para recorrer la costanera. También se alquilaron bicicletas de cuatro plazas, muy buscadas por los más chicos.

La actividad se multiplicó sobre el lago San Roque, donde se realizaron paseos en catamarán, mientras que los bares y restaurantes a lo largo del circuito trabajaron con gran movimiento de comensales.

El tránsito en la zona estuvo cargado de autos y la postal del sábado se completó con música, juegos, ejercicios al aire libre y la clásica imagen de la ciudad que vibra a la orilla del San Roque.

Aquí compartimos fotos que muestran cómo se vivió esta tarde de calor y disfrute en la costanera de Villa Carlos Paz.