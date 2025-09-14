Carlos Paz reunió miles de turistas en un fin de semana internacional

La ciudad se convirtió en epicentro de encuentros internacionales que atrajeron a familias enteras, generando un fuerte movimiento turístico. El 25° Encuentro Internacional de Escuelas de Fútbol Infantil, el 6° Encuentro Internacional de Fútbol Femenino Juvenil y el Encuentro Internacional de Mini Vóley fueron algunos de los torneos que reunieron a cientos de niños y jóvenes en las canchas del Espacio Arena y del Carlos Paz Rugby Club.

El Estadio Arena también albergó partidos de handball femenino y masculino que convocaron a público local y visitante. En paralelo, el Teatro Luxor volvió a ser escenario del certamen internacional Danza tu Danza, que reunió a bailarines de Argentina y Brasil en disciplinas como jazz, reggaetón, twerk, folklore y ritmos latinos.

El deporte tuvo otra cita destacada con el Torneo Máster de Ajedrez “Open Chess Tour”, realizado en el Central Suites Hotel, que repartió más de 1.500.000 pesos en premios y reunió a jugadores de distintas categorías, desde aficionados hasta grandes maestros internacionales.

Finalmente, el Club Náutico Córdoba organizó una regata de vela clase ligera y D’Angelo en el lago San Roque, con la participación de embarcaciones de toda la provincia, sumando al paisaje natural un atractivo que cautivó a locales y visitantes.

El fin de semana dejó en evidencia el rol de Villa Carlos Paz como sede de eventos internacionales que combinan deporte, cultura y turismo, consolidando a la ciudad como uno de los destinos más convocantes del interior del país.