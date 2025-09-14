Cuatro días de ritmos y talento llenaron el escenario del Luxor

Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de septiembre, el teatro Luxor abrió sus puertas al Certamen Internacional “Danza tu Danza”, un evento que reunió a bailarines de academias de todo el país y de Brasil.

Durante cuatro días, el escenario se colmó de estilos diversos: street dance, twerk, reggaetón, belly dance, danza libre, jazz, ritmos latinos y folklore. Cada género tuvo su espacio y permitió a los participantes mostrar talento, técnica y creatividad frente a un jurado integrado por especialistas en cada disciplina.

El certamen congregó a miles de jóvenes artistas y familias que acompañaron desde las butacas, generando un ambiente vibrante y multicultural. La competencia reafirmó el lugar del Luxor como epicentro cultural de la región y demostró el atractivo que el arte y la danza ejercen como motor turístico.

Con una grilla variada y gran nivel en escena, el evento dejó en claro que la danza continúa siendo uno de los lenguajes universales más convocantes.