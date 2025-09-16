El Dique La Isla inicia una nueva etapa apostando al turismo

Valle Hermoso. Un nuevo capítulo comienza para el histórico predio del Dique La Isla. Este martes se concretó la firma del contrato de concesión, mediante el cual, a partir del próximo 1° de octubre, la gestión quedará a cargo de Luis Marco Henderson.

La medida busca impulsar el desarrollo turístico y recreativo de la localidad, con el objetivo de ofrecer a vecinos y visitantes un espacio renovado, seguro y con mejores servicios para la temporada de verano.

“Con este paso seguimos apostando al crecimiento turístico de Valle Hermoso, trabajando en comunidad para que todos puedan disfrutar de un entorno natural con mayor infraestructura y comodidades”, destacaron desde el municipio.

El Dique La Isla, uno de los atractivos más visitados de la región, se prepara así para recibir a miles de turistas en la próxima temporada, reafirmando su rol como punto de encuentro, recreación y disfrute en el corazón del Valle de Punilla.

