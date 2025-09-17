Nueva Capacitación en Información Turística en Bialet Massé

Bialet Massé. La Dirección de Turismo, Deporte y Cultura de Bialet Massé junto al Instituto Ce.De.r invitaron a formar parte de un ciclo de charlas diseñado para potenciar el turismo local.

El mismo ofrecerá herramientas sobre atención al visitante, patrimonio y promoción turística de Bialet Massé.

La capacitación se realizará todos los miércoles, de 18:00 a 21:00 hs en el Instituto Serviliano Díaz, con certificación al completar todas las clases.

Requisitos: Mayores de 16 años e inscripción previa obligatoria y el inicio será hoy miércoles 17.

Inscripciones al 3541742684.