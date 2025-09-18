Carlos Paz se convierte en capital Harley: motos, rock y fiesta

Villa Carlos Paz se prepara para vibrar con motores, música y camaradería. Desde este viernes 19 y hasta el domingo 21 de septiembre, la ciudad será sede del 8º Encuentro de Motos Harley Davidson, organizado por el grupo “Encuentro Amigos Grupo Harley Córdoba”.

Más de 150 motociclistas arribarán desde distintos puntos de Argentina y también de Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Durante tres días habrá almuerzos, paseos en caravana, cenas temáticas y la tradicional entrega de premios que distingue a los participantes más destacados.

Uno de los momentos más esperados será este viernes a las 17:30, cuando las Harleys tomen la calle 9 de Julio, entre Alem y Lisandro de la Torre, en una exhibición abierta a todo público. Para acompañar el rugido de los motores, un festival de rock encenderá el ambiente y convertirá al centro de Carlos Paz en un verdadero escenario a cielo abierto.

La entrada será libre y gratuita, lo que convierte al evento en una oportunidad ideal para vecinos y turistas de disfrutar de un espectáculo diferente, donde la pasión por las motos se mezcla con la música y la fiesta.